Caminhões-pipa auxiliam no abastecimento de água em Medianeira

Nesta quinta-feira (12), iniciaram os trabalhos de transporte de água para Medianeira com o auxílio de caminhões-pipa. Essa é uma das medidas adotadas pela Sanepar para poder distribuir a água de forma mais equilibrada durante a aplicação do rodízio no abastecimento da cidade. Somente hoje serão transportados em torno de um milhão de litros de água de Missal até o reservatório do Jardim Irene, aumentando em 20% a capacidade de armazenamento do sistema.

Além desse volume de água, a Sanepar vai dispor de, pelo menos, cinco cargas diárias de água, que totalizam 150 mil litros, para injetar no sistema de distribuição da cidade. O gerente regional da Sanepar, Nilton Perez, explica que esse volume vai dar um incremento no sistema. “O principal objetivo é manter os níveis dos reservatórios de forma que consigamos garantir, por um período maior, o volume de água necessário para manter a programação do rodízio”, esclarece o gerente.

Além de Missal, os sistemas de Serranópolis do Iguaçu e de Itaipulândia também contribuirão com o abastecimento de Medianeira, ao longo desta semana.



Estiagem – Desde junho do ano passado a região Oeste vem enfrentando transtornos com a falta de chuvas regulares. Os índices pluviométricos apontam uma defasagem de quase mil milímetros de chuvas, o que provocou a redução nas vazões dos mananciais superficiais (rios e minas) e dos subterrâneos (poços) em muitas cidades. Medianeira é um dos casos mais críticos, porque essa redução está na casa dos 50%, o que inviabiliza o fornecimento de água de forma regular. A redução é perceptível no Rio Alegria, que é o principal fornecedor de água para o abastecimento da cidade.

Uso consciente – Todas as medidas possíveis para a operação do sistema foram tomadas pela Sanepar. É imprescindível que todos colaborem, adotando hábitos de uso racional da água. A orientação é que se dê prioridade para alimentação e higiene pessoal. As limpezas mais pesadas, lavagem de carros, calçadas e fachadas devem ser postergadas até que a situação se normalize.

Reaproveitar a água do tanque e da máquina de lavar roupas pode contribuir muito com o consumo consciente. O reúso dessas águas pode ser aplicado na limpeza, no vaso sanitário e na rega de hortas e jardins. Reduzir o tempo do banho, fechar as torneiras durante a lavagem da louça, da escovação de dentes e do barbear são ações pequenas que representam muito na economia de água.

Ao encontrar qualquer tipo de vazamento de água na rua, a população deve avisar imediatamente a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115.