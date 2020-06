Caminhão da Copa Truck homenageia caminhoneiros

Semanas longe de casa, horas no volante e várias entregas a cumprir fazem parte do dia a dia de milhares de caminhoneiros nas estradas de todo o País. Para comemorar o Dia dos Caminhoneiros no Estado de São Paulo, que é um dos estados com maior concentração de caminhoneiros no País, a Quartzolit e a Brasilit realizarão uma ação especial para homenagear os profissionais que vivem sobre quatro rodas. Hoje, a partir das 13h, o piloto da Copa Truck Djalma Fogaça irá carregar a carroceria do seu caminhão de corrida com produtos Quartzolit e Brasilit e entregar pessoalmente na casa de um consumidor.

A ideia é reforçar a valorização e o nosso reconhecimento para os profissionais que enfrentam desafios diários e tem como rotina circular pelas estradas. “Neste momento tão delicado que estamos passando, não queríamos deixar de homenagear estes profissionais que contribuem para a circulação de bens e produtos em todo o País”, explica Djalma.

A entrega dos produtos seguirá as orientações dos órgãos oficiais de saúde para o distanciamento social: os participantes da ação utilizarão máscara, respeitarão a distância segura e utilizarão álcool em gel frequentemente para higienização das mãos e do veículo.

F-4 Akasp

O Kartódromo da Granja Viana, em Cotia, continua fazendo testes para voltar às atividades, seguindo as normas das autoridades de saúde em virtude da pandemia do coronavírus. No último domingo a Associação de Kart Amador de São Paulo (Akasp), realizou a sua quarta prova em 2020, com vitória de Bruno Biondo (Urbi).