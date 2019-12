Câmara vai devolver R$ 5,2 milhões

Em ato no gabinete da presidência, a Câmara de Cascavel devolve nesta sexta-feira (20) R$ 5,2 milhões aos cofres da prefeitura, resultado de sobras financeiras do exercício de 2019. A solenidade, que contará com a presença do prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) e vereadores, será às 9h no gabinete do presidente Alécio Espínola (PSC). Esse é o maior volume de sobras devolvidas ao Executivo na história do Legislativo de Cascavel. Além desse valor, a Câmara já havia deixado de usar, neste ano, R$ 3,5 milhões previstos para obras de ampliação do prédio do Legislativo. Com o cancelamento da obra, a Câmara viabilizou a abertura de crédito para as Secretarias de Meio Ambiente, Agricultura e Assistência Social.

Portas fechadas

Por falar nisso, a Câmara de Cascavel ficará fechada de 21 de dezembro até 13 de janeiro. Nesse período, todas as atividades estão suspensas. Já o recesso parlamentar, previsto em lei, começa segunda-feira (23), finalizando em 1º de fevereiro de 2020, com a volta das sessões nos dias 3 e 4 de fevereiro. A Constituição Federal prevê dois recessos anuais: de 23 de dezembro a 1º de fevereiro e de 17 a 31 de julho, o chamado recesso parlamentar.