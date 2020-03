“Calejado”, Internacional enfrenta Universidad Católica no Beira-Rio

Porto Alegre – O ​Internacional recebe o Universidad Católica-CHI nesta noite, às 19h15, no Beira-Rio, pela primeira rodada do Grupo E da Libertadores 2020.

Em meio ao processo de adaptação ao treinador Eduardo Coudet e mudanças internas, o Colorado oscilou, lutou e após duas fases preliminares chegou à fase de grupos do principal torneio da América do Sul.

O Colorado ainda procura sua equipe ideal e chega à estreia com 66% de aproveitamento na temporada e oscilações, inclusive no Campeonato Gaúcho. O time comandado por Eduardo Coudet tem expectativa de manter o “fator casa” das etapas anteriores e largar com três pontos na estreia. Suspenso, D’Alessandro é desfalque certo.

Do outro lado, os “Los Cruzados” também trocaram de técnico, mas avançaram diretamente para a atual fase da competição e têm um trabalho mais consolidado. Invicto há 8 partidas, sendo seis vitórias e dois empates, a Universidad Católica lidera o Campeonato Chileno e tentam defender o título nacional conquistado na temporada passada.