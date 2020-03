Caíto e Felipe Carvalho estarão na Copa HB20 e no Turismo Nacional

Os irmãos Caíto e Felipe Carvalho, de Cascavel, estarão na Copa HB20 e no Turismo Nacional nesta temporada. Caio Carvalho, pai dos pilotos e chefe da equipe Posto Maçarico/Bruto Auto Peças, confirma a presença dos dois, com a expectativa de que ambos briguem pelo título nesta temporada.

Caíto e Felipe já estão treinando. Está definido que Caíto disputará o Turismo Nacional com um Chevrolet Onix. Felipe definirá o carro nos próximos dias.

A Copa HB20 terá duas etapas no Paraná, com provas nestas datas: 5 de abril em Londrina (PR); 26 de abril, Santa Cruz do Sul (RS); 31 de maio, Interlagos (SP); 21 de junho, Goiânia (GO); 12 de julho, Tarumã* (RS); 16 de agosto, Campo Grande* (MS); 18 de outubro (local a confirmar); 8 de novembro, Curitiba (PR); e, 13 de dezembro, em Interlagos (SP). Este ano Cascavel não está no calendário.

As etapas de Tarumã e Campo Grande ainda dependem de vistoria da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) nos autódromos e uma delas poderá ser transferida para Cascavel.

Já o Turismo Nacional tem apenas uma etapa prevista para o Paraná. Será em Cascavel, em outubro. O calendário é este: 4 e 5 de abril, Goiânia (GO); 9 e 10 de maio, Tarumã (RS); 13 e 14 de junho (local a ser definido); 29 e 30 de agosto, Campo Grande (MS); 3 e 4 ou 10 e 11 de outubro, Cascavel (PR); e 28 e 29 de novembro, Juiz de Fora (MG).

A etapa de Tarumã depende ainda da homologação do autódromo. Se for vetado pela CBA, a prova será transferida para Santa Cruz do Sul.