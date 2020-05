Buscas por militar do Exército desaparecido entram no quarto dia consecutivo

As buscas pelo soldado do Exército Brasileiro, Daniel Engelmann de 20 anos morador de Marechal Cândido Rondon entram nesta quinta-feira (14) no quarto dia consecutivo.

O jovem desapareceu no Rio Paraná na região de Guaíra após o barco da Polícia Federal em que ele estava ser atingido por um barco de contrabandistas na noite de domingo (10). Mais de 100 homens auxiliam nas buscas no local.

De acordo com informações do Exército, o militar desaparecido caiu no rio no momento da batida. Outro militar desmaiou, mas foi ajudado por um colega – ambos foram socorridos e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento de Guaíra. Um deles teve um corte profundo na cabeça. Os dois passam bem.

As equipes que trabalham nas operações de busca e salvamento, continuam atuando na área do

acidente sem prazo definido para término, em um esforço conjunto entre o Exército Brasileiro,

Marinha do Brasil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Bombeiro Militar

do estado do Paraná e Polícia Militar do Estado Mato Grosso do Sul.

Devido a grande extensão da área de buscas, as equipes estão empregando quatro helicópteros,

embarcações de diferentes modelos, além de várias equipes de mergulho, que atuam principalmente

no local da colisão e nos remansos.

A estratégia de busca e salvamento foi planejada na divisão da área de vasculhamento,

especificando os locais de mergulho das diversas equipes, que vão desde o ponto da colisão entre as embarcações, até a área do porto São João, locais de cobertura aérea e as buscas de superfície nas margens do Rio Paraná.

Ao final de cada dia de trabalho, as equipes se reúnem no quartel da 15ª Companhia de Infantaria

Motorizada para fazer o resumo das ações realizadas e traçar novas estratégias para melhor

efetividade da operação no dia seguinte.

Foto: Polícia Federal

Matéria ampliada às 10h40