Brutos voltam a Cascavel

O Autódromo Zilmar Beux foi confirmado, pela diretora-geral da categoria, Vanda Camacho, como sede da sétima etapa da Copa Truck 2019. A prova que seria realizada no Autódromo de Tarumã (RS) foi transferida para Cascavel, pois o autódromo gaúcho não recebeu a homologação da Confederação Brasileira de Automobilismo.

Com a prova de caminhões, serão realizadas também quinta etapa da Copa HB20 e a Mercedes Benz Challenge.

“A Copa Truck recebeu um oferta de apoio da prefeitura para fazer um de seus eventos em Cascavel. Trata-se de uma praça que tem longa história de amor com a categoria dos caminhões e temos grande prazer em levar este nosso show para quem nos recepciona tão bem”, disse Vanda, que assinou o acordo nessa quarta-feira com as autoridades locais.

O campeonato deste ano já teve quatro etapas disputadas em Goiânia (GO), Campo Grande (MS), Londrina (PR) e Curvelo (MG). A próxima vai ser em Santa cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, que marca a quinta etapa da disputa. Rivera, no Uruguai, recebe a etapa internacional da categoria no dia 1º de setembro e depois a estrutura vem a Cascavel para a sétima etapa, no dia 6 de outubro.