Brutos na pista

Com boas novidades e o maior grid de sua história recente – são 24 caminhões inscritos -, a Copa Truck abre neste fim de semana em Cascavel a reta final da temporada de 2019 com o início da 4ª e última Copa do ano, que será concluída no fim do mês no Velopark (RS) e definirá as três últimas vagas para a Grande Final de dezembro em Interlagos.

Uma delas é a estreia do líder da Stock Light Guilherme Salas, um dos grandes nomes da nova geração, com o Mercedes-Benz da JL, equipe que retorna ao grid após ter competido em 2018.

A outra novidade é a volta de uma lenda do automobilismo. Maior nome de Cascavel nas pistas, Pedro Muffato, de 77 anos, levará o Scania de volta ao grid após ser convidado pelo amigo e piloto Roberval Andrade. A última vez que Pedro havia competido em um campeonato nacional foi na etapa do Mercedes-Benz Challenge no ano passado.

Completando a lista das estreias e retornos do fim de semana, a equipe FF Motorport alinhará um terceiro caminhão para Glomir Bissoni Jr., mais conhecido como Juca Bala, um dos grandes nomes da arrancada de caminhões, enquanto Adalberto Jardim volta após fazer uma revisão meticulosa em seu caminhão Ford – que o tirou da corrida anterior no Uruguai. Essa relação corre o risco de aumentar, uma vez que ainda existe uma vaga aberta na equipe JL.

Última chance

A etapa que abre a última Copa Truck do ano é vista como primordial para muitos pilotos que bateram na trave nas disputas anteriores e não conseguiram uma vaga disputar o campeonato na Grande Final ao lado dos já classificados Beto Monteiro, André Marques, Felipe Giaffone, Roberval Andrade e Leandro Totti. Nomes como Paulo Salustiano, Wellington Cirino, Debora Rodrigues, Pedro Paulo, Regis Boessio e Renato Martins, presenças constantes no pódio, torcem para a sorte estar do lado nesta última oportunidade do ano.

Truck, Mercedes-Benz Challenge e Copa HB20

O fim de semana de velocidade em Cascavel terá mais de 60 máquinas de três categorias em cinco corridas no Autódromo Zilmar Beux.

Além da Copa Truck, o público também verá a 6ª etapa do Mercedes-Benz Challenge e a 5ª da nova Copa HB20, que fará sua primeira apresentação na cidade. Juntas, as três categorias levarão mais de 60 veículos para a pista durante o fim de semana.

A programação no circuito cascavelense começa com treinos livres nesta sexta-feira (4), sem a presença de público. No sábado (5) os portões serão abertos às 8h e haverá tomadas de tempos, a primeira corrida da Copa HB20 e a visitação aos boxes liberada aos portadores de todos os ingressos, das 16h às 17h. Já o domingo (6) está reservado para nada menos que quatro corridas (duas da Copa Truck, uma do MBC e uma da Copa HB20), além do Desfile dos Pilotos e de atrações de pista como o Caminhão de Manobras da Omni.

R$ 32

Até esta sexta-feira (4), os ingressos para a Copa Truck podem ser adquiridos a R$ 32 (inteira) e a R$ 20 (meia-entrada), preços promocionais e exclusivos para aquisição pelo site da categoria (copatruck.com.br). Depois, o valor cheio do ingresso será R$ 40.