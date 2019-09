Bruno Senna e José Duarte

Bruno Senna

Ao lado dos companheiros Arjun Maini e John Farano, Bruno Senna terá domingo, na Bélgica, mais uma oportunidade para conquistar a primeira vitória no European Le Mans Series. As 4 Horas de Spa são a sétima e penúltima etapa do calendário de um campeonato que desde a primeira prova, disputada em abril no circuito de Paul Ricard (França), tem se revelado hostil ao protótipo LMP2 da RLR MSport.

José Duarte

Palco de uma das melhores corridas da temporada 2019 do SuperBike Brasil, na qual José Duarte (Fashion Cosméticos, One-X e D’Bianco) conquistou a terceira posição, o Autódromo Internacional Ayrton Senna, localizado em Goiânia, volta a receber as máquinas e os pilotos da competição. Duarte, único cearense na campeonato, chega a Goiás disposto a manter a forte tocada que marcou as últimas quatro corridas, nas quais foi ao pódio. Animado, ele espera continuar entre os mais rápidos na categoria SuperSport 600cc.