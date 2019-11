Bruno Baptista conquista a 1ª vitória na Stock Car

A décima etapa da Stock Car, disputada domingo no Autódromo do Velo Città, em Mogi Guaçu, interior de São Paulo, foi das mais emocionantes dos 40 anos de história da categoria. A etapa foi marcada pelo show de Bruno Baptista na Corrida 2, conquistando sua primeira vitória na categoria.

Ao terminar em oitavo na corrida, Baptista partiu na segunda prova da terceira posição e por lá permaneceu até a bateria de pit stops, quando seu carro passou a render mais e ele passou Diego Nunes e o então líder Átila Abreu, que, com problemas de direção hidráulica, caiu de primeiro para décimo. No fim, após uma enorme pressão de Nunes, Baptista recebeu a bandeirada com 1s445 de vantagem para Diego, com Serra novamente em terceiro.

“Estou muito feliz. Batemos duas vezes na trave, mas nessa a bola entrou. A gente sabia que viria. Estava trabalhando muito e a equipe muito dedicada. Quem trabalha muito colhe os resultados. Desde o primeiro treino a gente teve esse tipo de situação de pista e foi igual para todo o mundo. Fomos bem na classificação, apesar de achar que dava para ter ido ao Q3, o importante é a constante evolução. Segurei o Barrichello e o Cacá na corrida 1 e consegui guardar carro no fim da corrida 2 para atacar os líderes e deu tudo certo. Foi perfeito”, analisou Bruno.

Na Corrida 1, a vitória foi de Thiago Camilo. A prova teve início com a presença do safety car por conta do alto volume de água na pista, que foi se dissipando conforme as voltas se passavam. A maioria do grid fez a alteração para pneus de chuva seca, mas nada que impedisse Camilo de vencer com oito segundos de vantagem para Gabriel Casagrande, que largara na primeira fila. Serra completou o pódio, à frente de Cacá Bueno, Julio Campos e Ricardo Zonta.

Com o terceiro lugar nas duas provas, Daniel Serra passa a ocupar a liderança isolada, com 305 pontos, contra 287 de Ricardo Maurício e 281 de Thiago Camilo.

A próxima etapa, penúltima da temporada, está marcada para o dia 24 deste mês em Goiânia.