Brasileiros conhecem adversários no Mundial de Vôlei de Praia 2019

Rio de Janeiro – As duplas brasileiras conheceram os adversários da fase de grupos do Campeonato Mundial de vôlei de praia 2019, que será realizado em Hamburgo (Alemanha). A competição é realizada de dois em dois anos e será disputada entre os dias 28 de junho e 7 de julho. O Brasil será representado por quatro times em cada gênero.

O Brasil é o maior vencedor em Campeonatos Mundiais, tendo conquistado sete títulos no naipe masculino e cinco títulos no naipe feminino em 11 edições disputadas até hoje.

Desta vez, no feminino, as estreantes em Mundiais Ana Patrícia e Rebecca (MG/CE) terão pela frente as espanholas Liliana/Elsa Baquerizo, as alemãs Bieneck/Schneider e as ruandenses Nzayisega/Hakizmana.

Já Ágatha e Duda enfrentarão as chinesas Wang/Xia, as japonesas Ishii/Murakami e as cubanas Mailen/Leila; Carol Solberg/Maria Elisa terão pela frente as estadunidenses Larsen/Stockman, as alemãs Ludwig/Kozuch e as nigerianas Nnoruga/Franco; e Fernanda Berti/Bárbara Seixas enfrentará as finlandesas Lahti/Parkkinen, as eslovacas Strbova/Dubovcova e as mexicanas Orellana/Revuelta.

No naipe masculino, Pedro Solberg e Vitor Felipe enfrentarão os noruegueses Mol/Sorum, os alemães Walkenhorst/Winter e os cubanos Gonzalez/Reys; Alison e Álvaro Filho terão pela frente os russos Semenov/Leshukov, os norte-americanos Slick/Allen e os catarianos Tamer/Mahmoud; André Stein e George duelarão contra os italianos Nicolai/Lupo, os austríacos Seidl/Waller e os moçambicanos Soares/Nguvo; e Evandro e Bruno Schmidt terão como adversários os espanhóis Herrera/Gavira, os australianos Durant/Schumann e os venezuelanos Charly/Tigrito.