Brasileiros avançam no Mundial de Surfe

Rio de Janeiro – O Brasil passou no masculino com oito atletas direto para a terceira rodada da etapa de Hossegor do Circuito Mundial de Surfe, na França. Ítalo Ferreira, Filipe Toledo, Gabriel Medina e Peterson Crisanto venceram as baterias, e Yago Dora, Michael Rodrigues, Willian Cardoso e Jesse Mendes passaram em segundo.

Caio Ibeli, Deivid Silva e Jadson André ficaram em terceiro e foram para a repescagem. Precisam ficar entre os dois primeiros em baterias com três competidores. Se passarem, juntam-se aos oito compatriotas na terceira rodada, com 32 competidores. É a mesma situação de Tatiana Weston-Webb e Silvana Lima, as duas brasileiras da chave feminina.

Gabriel Medina foi o melhor brasileiro do dia, com 14,40. Venceu a sexta bateria, que tinha também o conterrâneo Michael Rodrigues – ficou em segundo com 11,87. Yago Dora fez 14,33, mas ficou atrás dos 14,40 de Leonardo Fioravanti, da Itália. Willian Cardoso marcou 13,34 e foi segundo, atrás dos 15,10 do australiano Owen Wright, o melhor do dia em Hossegor.