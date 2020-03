A temporada 2020 do ICGP (International Classic Grand Prix, campeonato mundial para motos de GP clássicas) começou no dia 1º de março no circuito de Valencia, na Espanha. E teve brasileiro no pódio: Bob Keller, vice-campeão da categoria 250 cm³ em 2019, voltou à 350 cm³ com dois segundos lugares. À sua frente nas duas corridas da rodada dupla ficou o francês Jean-Paul Lecointe, quatro vezes campeão do ICGP.

