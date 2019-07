Brasileiro Feminino A-2: Cruzeiro x Grêmio adiado para 19h

A Diretoria de Competições da CBF divulgou, nesta sexta-feira (26), uma alteração na tabela original do Campeonato Brasileiro Feminino A-2. O duelo entre Cruzeiro-MG e Grêmio-RS, anteriormente marcado para 16h, foi alterado para 19h. A mudança foi realizada pela DCO, por ajuste de horário. A data e o local do confronto não sofreram modificações. Confira os detalhes abaixo e no documento em anexo.

Cruzeiro/MG x Grêmio/RS

De: 16h

Para: 19h

Data: 03/08, sábado (mantida)

Local: Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte/MG (mantido)