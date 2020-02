Brasileiro de Velocross começa no Paraná

A adrenalina tem encontro marcado nos dias 21 e 22 de março, na Lapa, a 70 quilômetros de Curitiba. O Município será palco da abertura do Campeonato Brasileiro de Velocross e também do Paranaense da modalidade. A expectativa é de recorde de inscritos, com mais de 400 pilotos representando todas as regiões do País.

Pelo nacional, eles estarão organizados nas classes 65cc, Júnior, Nacional 250cc Pró, Nacional Força Livre, VX3 Nacional, VX4 Nacional, VX45 Nacional, VX50 Nacional, VX1, VX2, VX3 Especial, VX4 Especial, VX45 Especial, VX50 Especial, VXF Nacional e VXF Especial. No estadual, além dessas categorias, ainda há 230cc, Intermediária Nacional, Intermediária Especial, Street 200cc, TR 100F, TR 50F e TR 125F Adulto.

Os competidores irão acelerar no Circuito Renato Cardoso, montado em anexo ao Parque de Exposições. Sua pista tem aproximadamente 1.200 metros de extensão, dez curvas, predomínio de trechos de alta velocidade e sentido anti-horário.

Já o público poderá curtir tudo de perto com a estrutura que o espaço oferece. Há ampla praça de alimentação, estacionamento e também playground.

O ingresso custará R$ 10, devendo ser adquirido na entrada do evento.

RKC

Vai começar o campeonato mais alegre e um dos mais fortes do kartismo amador de São Paulo. Neste sábado, a partir das 16h, será aberto o 10º Campeonato RKC Racing no Kartódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista. A estimativa é da participação de pelo menos 60 pilotos nas três categorias da primeira etapa da temporada 2020.

Pedro Lins

Em sua segunda prova na categoria Júnior Meor, o brasiliense Pedro Lins (Universidade Brasil/Editoria Soccia) foi destaque na etapa de abertura da Copa São Paulo Light de Kart disputada sábado no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo. Ele largou em oitavo, conquistou o sexto lugar na primeira bateria e o sétimo na segunda, o que lhe garantiu a sexta posição na classificação geral.