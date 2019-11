Brasileiro de Rali define campeões da temporada

O Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade 2019 conheceu domingo os campões da temporada nas três categorias. E não foi uma corrida qualquer. Foi em nada menos do que no tradicionalíssimo Rali da Graciosa, disputado em Quatro Barras, Região Metropolitana de Curitiba.

Teve também desafio extra para os competidores, pois o Graciosa é a única prova disputada totalmente em asfalto. De especiais clássicas como a “Dom Pedro”, surgiram os vencedores da 35ª edição do rali paranaense e os campeões de 2019.

Na categoria mais forte, a RC2, para carros de tração 4×4, os irmãos Juliano e Rafael Sartori (RS) precisavam apenas completar o percurso de domingo. Chegaram em segundo lugar e garantiram o bicampeonato nacional.

Na RC4, a mais forte dos carros de tração 4×2, o título foi para o gaúcho Luis Stédile, que compete com o navegador paulista Kaze Morales. Eles também chegaram à etapa com ampla vantagem na liderança e, com a segunda posição do dia, levantaram a taça.

Já na categoria RC5, considerada de entrada, título inédito para a dupla paranaense Luiz Loepper e Bruno Baptista. Eles tiveram uma reação importante na reta final da temporada e, com duas vitórias seguidas, conquistaram o título na categoria mais equilibrada da temporada, que chegou a Graciosa com nada menos que cinco duplas ainda com chances de vencer a disputa. “Acredito que a prova do Graciosa foi reflexo do que aconteceu em nossa categoria ao longo do ano. Uma disputa intensa em que qualquer dupla poderia ter sido campeão. Vencer o Brasileiro era um sonho e só nos motiva cada vez mais a competir nesse esporte”, completa Loepper.

No geral do Rali da Graciosa, Marcos Malucelli/Vinicius Anziliero (Mitsubishi Lancer – 1h14min12) venceram a prova na categoria RC2, Tino Viana/Thiago Osternack (Peugeot 207 – 1h20min12) levaram a melhor na RC4 e na RC5, e vitória dos campeões Luiz Gustavo Loepper/Bruno Baptista (Peugeot 206 – 1h17min12).