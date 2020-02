O Campeonato Brasileiro de Motovelocidade deste ano será disputado em cinco etapas, conforme divulgado pela CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo). A abertura da temporada será no dia 4 de abril, em Curvelo, Minas Gerais. A segunda etapa será em Goiânia, no dia 12 de julho. Cascavel sediará a terceira etapa, no dia 16 de agosto. No dia 1º de novembro a competição volta a Curvelo e termina no dia 6 de dezembro, em Goiânia.

