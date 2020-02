Com a vitória na Corrida 1 e na 3 e com o quarto lugar na Corrida 2 na etapa de encerramento do Toyota Racing Series, o brasileiro Igor Fraga se sagrou campeão. Ele 362 pontos, contra 356 do neozelandês Liam Lawson. O argentino Granco Colapinto ficou com a terceira colocação, com 315 pontos. O Brasil também foi representado na competição por Caio Collet, que, com 219 pontos, finalizou o campeonato na sétima colocação.

