Brasileirão: São Paulo x Fortaleza será no próximo dia 5 no Pacaembu

A Diretoria de Competições da CBF divulgou, nessa terça-feira (17), mudanças em quatro jogos do Brasileirão Série A de 2019. Tendo em vista a indisponibilidade do Estádio do Morumbi e da Arena do Grêmio na data original, por conta de shows de grande porte nos dias 06 e 09/10, respectivamente, os duelos São Paulo x Fortaleza e Grêmio x Corinthians foram modificados. Os Tricolores paulista e cearense irão duelar no dia 05 (sábado), às 17h, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP). Já o Tricolor sulista recebe o Timão no mesmo dia, mas às 19h. O palco do duelo não foi alterado.

Por ajuste na grade de programação da emissora, em consequência da modificação na partida entre Grêmio x Corinthians, a partida de Palmeiras x Atlético-MG foi adiada para o dia 06 (domingo), às 16h, e o duelo de Chapecoense x Corinthians foi antecipado para o dia 02 (quarta-feira), às 19h15. A última mudança, por solicitação do clube mandante, foi no confronto de Chapecoense x Cruzeiro, adiado para o dia 13 (domingo). Confira mais detalhes abaixo e nos documentos em anexo.

São Paulo/SP x Fortaleza/CE

De: 06/10, domingo, às 19h00, do Estádio do Morumbi, em São Paulo/SP

Para: 05/10, sábado, às 17h00, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo/SP

Chapecoense/SC x Cruzeiro/MG

De: 12/10, sábado

Para: 13/10, domingo

Horário: 19h00 (mantido)

Local: Arena Condá, em Chapecó/SC (mantido)

Grêmio/RS x Corinthians/SP

De: 06/10, domingo, às 16h00

Para: 05/10, sábado, às 19h00

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre/RS (mantido)

Palmeiras/SP x Atlético/MG

De: 05/10, sábado, às 19h00

Para: 06/10, domingo, às 16h00

Local: Allianz Parque, em São Paulo/SP (mantido)

Chapecoense/SC x Corinthians/SP

De: 03/10, quinta-feira, às 20h00

Para: 02/10, quarta-feira, às 19h15

Local: Arena Condá, em Chapecó/SC (mantido)