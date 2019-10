Brasileirão: Santos e Palmeiras fazem clássico pela vice-liderança

São Paulo – Rivais paulistas que disputam o Brasileirão na parte de cima da tabela de classificação e na perseguição ao líder Flamengo em busca do título, Santos e Palmeiras fazem um clássico que vale a vice-liderança do campeonato nesta quarta-feira (9), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada.

O Verdão é o segundo colocado com 47 pontos e o Peixe o terceiro com 44, mas uma vitória dos donos da casa nesta noite inverterá a posição das equipes na classificação, pelos critérios de desempate.

O Santos tem baixas consideráveis para o clássico. Convocados, Soteldo, Derlis González, Felipe Jonatan, Kaio Jorge e Cueva estão fora, assim como Evandro, suspenso. Em compensação, Carlos Sánchez, recuperado de dores musculares, está à disposição de Sampaoli. O garoto Tailson, que estreou no time profissional com gol no fim de semana, segue entre os titulares.

No Palmeiras, a tendência é pelo retorno do centroavante Luiz Adriano, preservado do último duelo por fadiga. Já o goleiro Weverton e o zagueiro Gustavo Gómez, com suas seleções, são ausências certas. No gol, a vaga está entre Fernando Prass e Jailson, enquanto Luan entra na zaga. Outra possível disputa por vaga está no meio-campo, entre Lucas Lima e Gustavo Scarpa.