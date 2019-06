Brasileirão: Santos e Corinthians voltam a se confrontar na Vila Belmiro

São Paulo – Após quase dois anos, Santos e Corinthians voltam a jogar na Vila Belmiro nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela 9ª e última rodada do Campeonato Brasileiro antes da paralisação de cerca de 30 dias durante a Copa América.

O último clássico em Santos ocorreu no dia 10 de setembro de 2017, quando o Peixe venceu por 2 a 0, com gols de Lucas Lima e Ricardo Oliveira. Desde então, os alvinegros paulistas se enfrentaram sete vezes, sendo quatro em Itaquera e três no Pacaembu. Apenas este ano, foram quatro confrontos, contando o amistoso de pré-temporada na capital paulista.

O histórico na Vila Belmiro é amplamente favorável ao Santos: 50 vitórias, 23 empates e 35 derrotas, com 212 gols marcados e 188 sofridos. O retrospecto geral, porém, tem domínio do Corinthians, com 131 vitórias, 96 empates e 107 derrotas em 334 jogos – 585 gols feitos e 508 contra.

Para o duelo desta noite, o técnico Jorge Sampaoli não contará com Rodrygo, por conta do imbróglio pela convocação e não apresentação à seleção olímpica, além de Derlis Gonález e Cueva, que estão com suas respectivas seleções para a disputa da Copa América, e Lucas Veríssimo, suspenso.

No Corinthians, Fábio Carille improvisará o zagueiro uruguaio Bruno Méndez no lugar do lateral-direito Michel, substituo de Fagner, que está com a seleção, e fora do jogo de hoje por dores musculares. O goleiro Cássio, também com a seleção, é outro desfalque, assim como o dupla Mateus Vital e Pedrinho, que está com a seleção olímpica em torneio na França.