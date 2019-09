Brasileirão: Mano Menezes e Rogério Ceni têm dia de reencontro no Allianz

Treinadores do primeiro escalão do futebol brasileiro, mas que estão abaixo dos estrangeiros “Jorges” – Jesus (Flamengo) e Sampaoli (Santos) – na classificação do Brasileirão, Mano Menezes e Rogério Ceni têm um dia de reencontro neste sábado (14), em Palmeiras x Cruzeiro, às 19h, no Allianz Parque, pela 19ª rodada da Série A.

Depois de comandar o Cruzeiro em 277 partidas, entre os anos de 2016 a 2019 – com 109 vitórias, 66 empates e 52 derrotas; conquistando neste período o bicampeonato da Copa do Brasil e o bicampeonato mineiro -, o técnico Mano Menezes reencontra a Raposa como treinador do Verdão.

Depois da demissão de Mano, a equipe mineira já disputou cinco partidas sob o comando técnico de Rogério Ceni, com vitórias sobre Santos e Vasco, empate com CSA e derrota para o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro e derrota para o Internacional pela Copa do Brasil. Rival do Palmeiras enquanto jogador, o ex-goleiro do São Paulo vive dias turbulentos na Toca da Raposa, mesmo recém-chegado.

Já pelo Verdão, Mano venceu as duas partidas disputadas até aqui, diante de Goiás e Fluminense, o que já fez o torcedor esquecer o antecessor Felipão, que ano passado levou à equipe ao título do Brasileirão.