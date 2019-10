BRASILEIRÃO | Flamengo visita Goiás “em casa”

Goiás e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (31), às 20h, no Estádio Serra Dourada, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro, líder da tabela com 67 pontos, chega para o confronto sem perder há 15 partidas, enquanto o Esmeraldino não vence há três jogos, e está em 12º com 38 pontos.

Apesar de ser em Goiânia, o jogo terá grande presença da torcida rubro-negra, que comprou 16 mil ingressos dos 42 mil da carga disponibilizada pelo Goiás. O detalhe é que até ontem 18 mil ingressos haviam sido vendidos no total. Para este jogo, o técnico Jorge Jesus não conta apenas com o goleiro Diego Alves (foto), com entorse de joelho. Cesar será o substituto. De resto, mandará força máxima a campo.