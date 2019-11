Brasileirão: Flamengo faz clássico com Vasco para ficar mais próximo do título

Rio de Janeiro – Sem rodada da Série A do Campeonato Brasileiro neste meio de semana, o Clássico dos Milhões atrairá os holofotes de todo o País ao Maracanã nesta quarta-feira (13), onde Flamengo e Vasco medirão forças às 21h30 em partida antecipada da 34ª rodada, toda marcada para o fim de semana dos dias 23 e 24.

É que o Rubro-Negro terá compromisso internacional com o River Plate no dia 23 (sábado), na decisão do título da Copa Libertadores 2019, que terá a final no Estádio Monumental de Lima, no Peru, às 17h (de Brasília).

Com 10 pontos de vantagem para o segundo colocado Palmeiras na tabela de classificação do Brasileirão, o líder Flamengo, que está invicto há 23 jogos, desde a derrota (3 a 0) para o Bahia, dia 4 de agosto, quer mais três pontos para se aproximar ainda mais do título antecipado.

O tão esperado grito de “campeão” poderá ser solto no fim de semana, caso vença hoje e também o Grêmio, no domingo (17), e o Palmeiras tropece no Bahia, no mesmo dia.

Para o clássico carioca, Arrascaeta está liberado e deve ganhar alguns minutos em campo. Caso contrário, o jovem Reiner deverá aparecer no 11 inicial. Nas demais posições, Jorge Jesus não tem desfalques e deve mandar força máxima a campo.

No Vasco, Vanderlei Luxemburgo conta com os retornos de Leandro Castán e Marrony, de suspensão. Já Ricardo Graça e Henrique, lesionados, desfalcam o Cruzmaltino.