Brasileirão: Em bom momento, Athletico e Flamengo duelam na Baixada

Curitiba – Rubro-negros que têm jogado um futebol empolgante, Atlhetico-PR e Flamengo se reencontram pela quarta vez na temporada neste domingo (13), em partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão, às 16h, na Arena da Baixada.

No jogo do primeiro turno, os titulares do Fla venceram os reservas do Furacão por 3 a 2 graças a dois gols no fim do jogo no Maracanã, aos 44min e aos 51min do segundo tempo.

Os rivais também mediram forças este ano pela Copa do Brasil, e com ambos com os principais em campo, o time paranaense levou a melhor, com vitória nos pênaltis nas quartas de final em pleno Maracanã, depois de dois empates por 1 a 1.

Neste domingo, os rubro-negros medirão forças com o que têm de melhor no elenco, mas amargam desfalques. No Athletico, o goleiro Santos e o meia Bruno Guimarães estão à serviço da CBF, enquanto Nikão e Róbson Bambu superlotam o departamento médico que já conta com Pedro Henrique, Lucas Halter e Jonathan.

No Flamengo, Rodrigo Caio e Gabriel estão com seleção brasileira, enquanto De Arrascaeta, Berrio, Diego, Lincoln e Filipe Luís seguem machucados.

Pontuação de campeão

Com oito pontos de vantagem para o segundo colocado na tabela de classificação, o Flamengo é o favorito ao título do Brasileirão, ainda que restem 13 rodadas, ou 39 pontos a serem disputados. É que uma virada na reta final do campeonato é improvável. Apenas dois times já conseguiram reverter uma situação parecida na era dos pontos corridos: o próprio Flamengo, em 2009, e o São Paulo, em 2008. Há dez anos, o Fla era o oitavo a oito pontos do líder Palmeiras na 24ª rodada. Já o Tricolor paulista tinha 11 pontos de desvantagem para o líder na 24ª rodada em 2008.