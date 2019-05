Brasileirão: Athletico desafia Flamengo com suplentes no Maracanã

Rio de Janeiro – Times rubro-negros que dividem suas atenções entre as principais competições nacionais e também disputas pela América do Sul, Flamengo e Athletico Paranaense duelam neste domingo pela 6ª rodada do Brasileirão, às 16h, no Maracanã.

Em posições intermediárias na classificação – nono e décimo, respectivamente -, ambas as equipes precisam da vitória para saltar na tabela e colar no grupo da frente.

No Fla, insatisfeito com o rendimento de alguns titulares, Abel Braga pode promover mudanças de grandes proporções na escalação. Arrascaeta deve perder posição para Diego, que vem agradando o comandante nas partidas em que utilizou formação reserva. Outro jogador que pode deixar o time titular é Gabriel Barbosa, ameaçado por Vitinho.

No Furacão, que no meio de semana encarou jogo decisivo contra o River Plate, válido pela Recopa Sul-Americana, o técnico Tiago Nunes deverá poupar os titulares no Rio de Janeiro para o jogo de volta com os argentinos, em Buenos Aires, na quinta-feira (30). Renan Lodi, Paulo André, Marco Ruben, Nikão, Jonathan e Lucho González não devem encarar o Flamengo.