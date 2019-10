Brasileirão 2019: Qual é a pontuação mínima para se sagrar campeão nacional?

Principal competição de clubes do futebol brasileiro, a Série A do Campeonato Brasileiro 2019 conta com o Flamengo caminhando a passos largos rumo a conquista do heptacampeonato nacional. Agora, com 11 rodadas ainda em disputa, qual será a pontuação necessária para o Mengão ou algum rival possa levantar o caneco para casa?

78 PONTOS BATE CAMPEÃO

Em análise dos últimos 10 campeões nacionais, o total de 75 pontos é o mínimo para um clube atingir o ápice de levantar a taça de campeão nacional. Entretanto, um pequeno recorte dos últimos cinco vencedores, indica que atingir a casa dos 78 pontos é a margem de segurança para qualquer clube celebrar a conquista do título do Campeonato Brasileiro.

VEJA A PONTUAÇÃO DE CAMPEÃO E VICE NAS ÚLTIMAS EDIÇÕES DO BRASILEIRÃO:

2009- Campeão: Flamengo (67 pontos) / Vice-campeão: Internacional (65 pontos)

2010- Campeão: Fluminense (71 pontos) / Vice-campeão: Cruzeiro (69 pontos)

2011- Campeão: Corinthians (71 pontos) / Vice-campeão: Vasco (69 pontos)

2012- Campeão: Fluminense (77 pontos) / Vice-campeão: Atlético-MG (72 pontos)

2013- Campeão: Cruzeiro (76 pontos) / Vice-campeão: Grêmio (65 pontos)

2014- Campeão: Cruzeiro (80 pontos) / Vice-campeão: São Paulo (70 pontos)

2015- Campeão: Corinthians (81 pontos) / Vice-campeão: Atlético-MG (69 pontos)

2016- Campeão: Palmeiras (80 pontos) / Vice-campeão: Santos (71 pontos)

2017- Campeão: Corinthians (72 pontos) / Vice-campeão: Palmeiras (63 pontos)

2018- Campeão: Palmeiras (80 pontos) / Vice-campeão: Flamengo (72 pontos)

O ‘pior’ campeão brasileiro dos últimos dez anos é o próprio Flamengo. O time rubro-negro levantou a taça da edição de 2009 do nacional com menos de 70 pontos: triunfou com apenas 67 pontos. De lá até os dias atuais, 71 pontos foi o mínimo de pontuação necessária para definir o ganhador do Brasileirão.

Já o Corinthians é dono do posto de ‘melhor’ campeão brasileiro recente. Liderado pelo técnico Tite, a equipe formada pelo goleiro Cássio, os meias Jadson, Renato Augusto e o centroavante Vagner Love faturaram o troféu com 81 pontos, 71% dos pontos disputados, e vantagem larga de 11 pontos para o vice-campeão Atlético-MG.

QUANTOS PONTOS O FLAMENGO PRECISA EM 2019?

Atualmente, o Flamengo lidera a Série A do Campeonato Brasileiro 2019 com 64 pontos, enquanto o vice-líder Palmeiras tem 54 e o terceiro colocado Santos fez até o momento 51 pontos.

Com 33 pontos em disputa nas últimas 11 rodadas, é possível afirmar que o Flamengo pode confirmar a conquista do Brasileirão – baseado nos últimos anos – com mais 12 pontos. Ou seja, o time rubro-negro necessita de apenas mais quatro vitórias para levar a taça de campeão nacional para a Gávea.

