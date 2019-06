Brasil vence a Itália e avança para as oitavas de final

Com um gol de Marta, aos 29 minutos do segundo tempo, o Brasil venceu a Itália por 1 a 0 em Valenciennes nessa terça-feira (18). O resultado garantiu a classificação da seleção brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo em terceiro lugar no Grupo C. O adversário da seleção ainda será definido, mas deverá ser França ou Alemanha.

O gol de Marta foi histórico. É o 17º tento da craque brasileira em Copas do Mundo. Agora, Marta passou Klose é a maior artilheira da história de mundiais masculinos e femininos.