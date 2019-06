Brasil vai em busca de mais um título

A Seleção Brasileira feminina de vôlei está em Nanquim, na China, para a disputa da fase final da Liga das Nações. Depois de 31 horas de viagem, a equipe do treinador José Roberto Guimarães realizou, nesta sexta-feira, o primeiro treinamento na cidade chinesa. Para chegar ao destino, as brasileiras saíram de São Paulo (SP) e fizeram escala em Frankfurt, na Alemanha. A etapa decisiva da competição será disputada entre os dias 3 e 7 de julho.

As seis equipes classificadas para fase final são China (1º), Estados Unidos (2º), Brasil (3º), Itália (4º), Turquia (5º) e Polônia (6º). China, Itália e Turquia formarão o grupo A enquanto Estados Unidos, Brasil e Polônia estarão no grupo B. As equipes se enfrentarão nos seus respectivos grupos e as duas melhores de cada passarão às semifinais da competição. O Brasil estreará na etapa decisiva no dia 4 de julho, às 4h (horário de Brasília), contra a Polônia. No dia seguinte no mesmo horário, o time verde e amarelo terá pela frente os Estados Unidos.