Brasil tenta medalha na desconhecida pelota basca

Rio de Janeiro – O Brasil está na semifinal da prova de mano individual da pelota basca dos Jogos Pan-Americanos Lima 2019. Ontem, Filipe Otheguy passou pela fase grupos com uma derrota e uma vitória e avançou para as semifinais, fase na qual vai enfrentar o cubano Daniel Leiva Nelson nesta quarta-feira, às 12h (de Brasília).

A classificação e o esporte pouco conhecido no Brasil colocou Filipe Otheguy em evidência. E para que foi pesquisar um pouco mais sobre o atleta, descobriu que ele nunca veio ao País e nem fala português.

Filipe tem 28 anos e nasceu em Biarritz, na França, filho de um francês chamado Paxkal Otheguy com a mãe Luiza Inácio, nascida em Fortaleza (CE). Apesar de novato no Pan, ele já defendeu o Brasil em outras duas importantes competições da modalidade: o Campeonato Mundial, em duas edições, e em uma Copa do Mundo.

A pelota basca não possui federação ou confederação no Brasil e tem suas únicas canchas oficiais em território brasileiro localizadas no Clube Athlético Paulistano, em São Paulo.

Otheguy compete na prova frontón manual, em que o atleta precisa rebater a bola com as mãos sem o uso de nenhum instrumento, diferentemente da modalidade com raquete e do jogo com cestas, que também integram o programa pan-americano.