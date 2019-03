Brasil se candidata para receber a Copa do Mundo Feminina de 2023

Rio de Janeiro – A Fifa informou, ontem, que o Brasil é um dos nove países que apresentaram candidatura para sede da Copa do Mundo Feminina de 2023.

O Brasil disputa com três nações sul-americanas (Argentina, Bolívia, Colômbia), duas asiáticas (Japão e Coreias do Sul e do Norte juntas), duas da Oceania (Austrália e Nova Zelândia) e a África do Sul. Nenhum dos concorrentes recebeu o torneio até hoje. É a maior lista de interessados desde o começo da competição, em 1991.

Os candidatos têm até 16 de abril para submeter seus projetos. Esses planos serão divulgados no site da Fifa em outubro. A escolha da sede será em março de 2020.

A próxima edição da Copa do Mundo Feminina da Fifa é na França, de 7 de junho a 7 de julho. O Brasil está no Grupo C e estreará no dia 9 contra a Jamaica. Quatro dias depois, enfrentará a Austrália e depois encerrará a participação na primeira fase diante da Itália, no dia 18 de junho.

Sedes anteriores

Até hoje, foram realizadas apenas seis edições da Copa do Mundo de Futebol Feminino, nessa ordem: China 1991, Suécia 1995, Estados Unidos 1999 e 2003, China 2007, Alemanha 2011 e Canadá 2015.