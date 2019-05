Brasil quebra recorde de medalhas no Mundial de Taekwondo

A seleção brasileira de taekwondo realizou, em Manchester, na Inglaterra, a sua melhor campanha em Campeonatos Mundiais, em número de medalhas, com cinco conquistas. Foram duas pratas e três bronzes no torneio encerrado domingo (19). Apenas no último dia da competição foram duas medalhas de prata, com Ícaro Miguel (87 kg) e Caroline Gomes (62 kg), e uma de bronze, com Maicon Andrade (acima de 87 kg).

“Hoje, o Brasil está sendo visto com outros olhos a nível internacional e esse resultado é só o início. Seguiremos trabalhando para colocar o taekwondo no lugar mais alto do pódio”, comemorou o presidente da Confederação Brasileira da modalidade, Alberto Maciel Junior.

Na Inglaterra, Ícaro e Caroline levaram o Brasil de volta às decisões de campeonato mundial após 14 anos. As últimas decisões haviam sido em 2005, com ouro de Natalia Falavigna e prata de Márcio Wenceslau. Com as conquistas em Manchester, o Brasil chegou à soma de 19 medalhas em Campeonatos Mundiais de Taekwondo, categoria adulta.

O Brasil conquistou mais duas medalhas de bronze em Manchester com Paulo Ricardo, na categoria até 54 quilos, e Milena Titoneli, entre as atletas com até 67 kg.

Até então, o máximo que o taekwondo brasileiro havia conquistado era duas medalhas em uma única edição do Mundial. Havia sido assim em 1993 (EUA), 1995 (Filipinas), 2005 (Espanha), 2007 (China) e 2015 (Rússia).