Mateus Alves, treinador-chefe da seleção de boxe que fez campanha histórica em Lima e conquistou duas medalhas em Mundiais (ouro com Bia Ferreira e bronze com Hebert Conceição), e Renan Dal Zotto, comandante da seleção masculina de vôlei, campeã da Copa do Mundo, serão os treinadores homenageados pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil) no Prêmio Brasil Olímpico 2019. A cerimônia de gala do esporte brasileiro será no dia 10 de dezembro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.