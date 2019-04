Brasil encerra Copa do Mundo de Ginástica de Trampolim no 7º lugar

Rio de Janeiro – O Brasil encerrou domingo sua participação na Copa do Mundo de Ginástica de Trampolim, disputada em Minsk (Belarus). No último dia da competição, as ginastas brasileiras Camilla Gomes e Alice Helen Gomes chegaram à final da prova do Trampolim Sincronizado, quando terminaram na 7ª posição. Na qualificação, o Brasil havia terminado em terceiro lugar.

A dupla brasileira, que havia sido bronze na primeira etapa do ano, em Baku (AZE), alcançou a nota 13,450. O título ficou com a dupla de Belarus (48,170), enquanto o Japão levou a medalha de prata (47,64) e a Nova Zelândia o bronze (47,170). O Trampolim Sincronizado não é uma prova que faz parte do programa dos Jogos Olímpicos.

Agora, as atenções da ginástica de trampolim do Brasil estão voltadas para a disputa da seletiva para definir a equipe que disputará os Jogos Pan-Americanos de Lima (PER). A seletiva será de 1º a 5 de maio, na Arena Carioca 3, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca (RJ). Serão selecionados três ginastas (dois no feminino e um no masculino).