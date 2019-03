Brasil em Portugal

De olho no amistoso contra a seleção do Panamá, no sábado, às 14h (de Brasília), no Estádio do Dragão, na cidade do Porto (POR), a seleção brasileira de futebol já poderá treinar completa nesta terça-feira, dia em que se apresentam o meia-atacante Everton e o lateral-direito Fagner, convocado ontem para o lugar de Daniel Alves.

Ontem, com praticamente todos os convocados por Tite à disposição da comissão técnica, a seleção brasileira treinou pela primeira vez, no Estádio do Bessa. Entretanto, apesar de contar com 21 jogadores reunidos, nem todos os atletas estiveram na atividade.

A comissão técnica levou em conta o desgaste dos atletas para definir quem fez trabalho regenerativo e quem vai calçou as chuteiras e ir para o gramado.

Assim, Tite comandou um trabalho em campo reduzido com parte dos seus convocados e viu outros apenas trabalharem fisicamente, na musculação. Por conta disso, a seleção “emprestou” alguns jovens com idade das categorias de base: o zagueiro Glauber, do Botafogo, o meia Lucas Santos, do Vasco, e outros quatro do Porto. Eles estiveram em campo ao lado de nomes como Miranda, Philippe Coutinho e Alisson.

Há a possibilidade de Tite só contar com todos os convocados em 100% de suas condições físicas apenas amanhã. Vale lembrar que depois do jogo de sábado, contra o Panamá, o Brasil enfrentará a República Tcheca em Praga, no dia 26.