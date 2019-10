Brasil e Argentina se preparam para a final da Libertadores em Santiago

No dia 23 de novembro no Estádio Nacional, em Santiago, no Chile, estarão frente a frente as duas maiores rivalidades do futebol sul-americano: Brasil e Argentina. O que falta saber é quem serão os representantes de cada país.

Flamengo ou Grêmio? River Plate ou Boca Juniors? Quem serão os finalistas da edição 2019 da Copa Libertadores da América.

Pelo lado dos argentinos, quem leva a vantagem é o River Plate, que na primeira partida venceu com facilidade por 2 a 0, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, abrindo uma boa margem para o caminho da decisão de Santiago. Borré e Ignacio Fernández, um em cada tempo, fizeram os gols da partida.

Já no Brasil, Grêmio e Flamengo empataram em 1 a 1 o primeiro jogo numa partida cheia de polêmicas e interferências do VAR, com três gols anulados na Arena Grêmio, em Porto Alegre. Bruno Henrique pelo Flamengo e Pepê pelo Grêmio marcaram os gols que valeram.

Os jogos de volta estão marcados para os dias 22 e 23 de outubro. Até lá as equipes têm tempo para corrigir eventuais problemas para chegar com força máxima nos jogos decisivos.

Os argentinos irão se enfrentar na Bombonera na terça-feira, dia 22, a partir das 21h30, horário de Brasília. O Boca Juniors precisa vencer por três gols ou mais de diferença para avançar. Já o River Plate se classifica para a decisão com qualquer vitória, empate ou derrota por até um gol de diferença. Caso marque fora de casa, o River ainda jogar por uma derrota por dois gols de diferença.

No Brasil, o jogo mais esperado do ano será na quarta-feira, dia 23, também a partir das 21h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A expectativa é de um público superior a 60 mil torcedores. O Flamengo carrega uma pequena vantagem pelo gol que marcou fora de casa, que dá o direito de jogar pelo 0 a 0 agora. Ao Tricolor, empate só interessa por 2 a 2 ou mais.

A grande final

Esta será a primeira vez que a final da Libertadores será disputada em jogo único e num sábado, em horário nobre, semelhante ao principal torneio de clubes da Liga dos Campeões da Uefa.

A partida no Estádio Nacional em Santiago será no dia 23 de novembro, às 17h30 local. A partida será transmitida pela televisão para 95 países.

A Conmebol dividiu a venda de ingressos por fases. Serão 46 mil ingressos no total. A venda dos ingressos reservadas para as torcidas dos finalistas será aberta no dia 25 de outubro. O preço dessas entradas será de 80 dólares e as torcidas ficarão em setores atrás dos gols, separadas. Os valores dos outros ingressos são de 250 e 150 dólares e já foram comercializados mediante uma lista de inscrições de interessados feita ainda em agosto.