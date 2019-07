Brasil e Argentina decidem o título e a vaga olímpica no handebol feminino

Um filme que se repete desde Guadalajara 2011 terá novo capítulo nos Jogos Pan-americanos Lima 2019. Brasil e Argentina vão decidir mais uma vez quem ficará com a medalha de ouro continental, e com um ingrediente especial a mais: o campeão estará classificado automaticamente para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O confronto está marcado para esta terça-feira, 30.07, a partir das 22h30 (de Brasília). Para avançar à decisão, o Brasil passou pelos Estados Unidos por 34 x 9 na semifinal. A Argentina venceu Cuba por 31 x 21.

As duas equipes chegam invictas, com quatro vitórias em quatro jogos e com grande domínio nas partidas. A seleção argentina marcou 136 gols e sofreu 60. As brasileiras foram ainda melhor, tanto no ataque quanto na defesa, com 144 gols anotados e 57 sofridos.

Atual pentacampeã do torneio, a seleção brasileira, que conta com seis atletas campeãs mundiais em 2013 – Ana Paula, Babi, Deonise, Duda Amorim, Elaine e Mariana Costa – vai atrás do sexto título consecutivo. A última derrota da equipe em Jogos Pan-americanos foi em 20 de março de 1995, em Mar del Plata (Argentina), para os Estados Unidos: 29 x 26.

O histórico em Jogos Pan-Americanos é favorável para as seleções feminina e masculina de handebol do Brasil. O país lidera o quadro de medalhas da modalidade, com oito ouros (cinco no feminino e três no masculino), quatro pratas e três bronzes. Em seguida aparece Cuba, com sete medalhas, e Estados Unidos, com cinco pódios.

Bolsa Atleta

Oito das 14 atletas da seleção feminina de handebol presentes no Pan de Lima são contempladas pela Bolsa Atleta, da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. O investimento anual nas atletas é de R$ 230.400 por ano. Na delegação brasileira do Pan levando em conta todas as modalidades, 333 dos 485 convocados são bolsistas, num investimento federal de R$ 14,6 milhões por ano.

O handebol como um todo tem, atualmente, 336 atletas nacionais contemplados pela Bolsa Atleta, num investimento de R$ 4,9 milhões anuais. São 25 na categoria olímpica, 239 na Nacional, 60 na Internacional, três na Estudantil e nove na Atleta de Base.