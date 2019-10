Bragantino x Oeste: veja quantos chutes cada time precisa para fazer um gol no Brasileirão Série B

Atualmente, o Bragantino é o líder isolado da Série B do Campeonato Brasileiro 2019 com 57 pontos Foto:Ilustração

Bragantino x Oeste se enfrentam nesta terça-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em jogo válido pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2019. Qual time vai levar a melhor? Já pensou em apostar em quem precisa de menos chutes para balançar as redes?

De acordo com dados do Footstats, parceiro oficial do Betsul, o Bragantino é a equipe do duelo da Segundona que precisa de menos finalizações para balançar as redes: o Massa Bruta costuma vazar a meta adversária a cada 9.91 disparos. Ao todo, em 28 rodadas da Série B, o time de Bragança Paulista fez 466 finalizações, sendo 179 certas e 287 erradas.

Já o rival Oeste está um pouco distante do rival na questão de desempenho ofensivo e necessita de 11.43 chutes para estufar as redes. No geral, o Oeste tem média 343 conclusões a gol no torneio e 112 chutes certos e 231 disparados errados.

Quando o assunto é sistema defensivo, então, há também uma boa diferença entre as equipes. O atual líder do Brasileirão costuma sofrer gols a cada 16 finalizações, enquanto a equipe rubro-negra vê as redes de seu goleiro estufadas a cada 11 disparados contra sua meta.

Em comparativo geral, o Bragantino é favorito a sair vencedor do jogo contra o Oeste por ter uma equipe que mais finaliza a gol, controla melhor a posse de bola, dá mais assistência de gol, melhor sabe explorar as jogadas de cruzamento e lançamento – além do fato de estar melhor nos campeonatos que disputa e no comparativo de elencos.

SITUAÇÃO DOS TIMES NA SÉRIE B

Atualmente, o Bragantino é o líder isolado da Série B do Campeonato Brasileiro 2019 com 57 pontos (fruto de 17 vitórias, seis empates e cinco derrotas) e mira os três pontos para tentar aumentar a vantagem para o vice-líder Sport – que hoje é de oito pontos.

O Oeste ocupa a 14ª posição na tabela de classificação do nacional com 34 pontos ganhos (sete vitórias, 13 empates e oito derrotas) e precisa vencer ou vencer para não terminar a rodada próximo da zona de rebaixamento.

RETROSPECTO GERAL

Bragantino x Oeste já duelaram 16 vezes na história do futebol e há grande equilíbrio. Somando os jogos de Brasileirão Série B e Campeonato Paulista, são cinco vitórias para cada lado e seis empates. Ao todo, o Braga anotou 22 gols e o adversário um tento a menos.

Um dado interessante – e muito relevante no mundo das apostas esportivas – é o fato do Massa Bruta nunca ter perdido para o Rubrão como mandante em jogos de Campeonato Brasileiro Série B. Em quatro confrontos, são três vitórias do Bragantino e um empate.

EM QUEM VOCÊ APOSTA?

A vitória do Bragantino tem odd cotada em 1.44, o empate por qualquer número de gols pode render 4.08 de lucro e o triunfo do Oeste tem potencial de multiplicar a sua aposta em 6.43 vezes. Não perca chance de lucrar com o jogão da Segundona!

Fonte: Betsul