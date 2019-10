Bragantino tem mais que o dobro de gols de quatro times do Brasileirão Série B

Quem acompanhou o duelo entre América-MG e Bragantino na última rodada do Brasileirão Série B viu algo raro acontecer: o Braga não marcou gol. Contando com os 2 a 0 para o Coelho, no Independência, foram somente cinco jogos em que o líder da competição e dono do melhor ataque até aqui não balançou as redes. E o poderio ofensivo é tão grande que a equipe que faz parceria com a Red Bull tem mais que o dobro de gols do que outros quatro clubes que também disputam a segunda divisão do nacional.

Após 27 rodadas, o Bragantino soma 45 gols, muitos deles marcados pelo trio ofensivo que se destaca no Campeonato Brasileiro Série B: Ytalo (9), Claudinho (8) e Matheus Peixoto (6). Números impressionantes e que explicam por que o time comandado por Antônio Carlos Zago é disparado o time mais cotado a subir à Série A de 2020.

Para se ter ideia, nem a excelente campanha que o Guarani faz no segundo turno ajuda o Bugre a ter um ataque parecido com o do Bragantino, que possui mais que o dobro de gols (a equipe de Campinas foi às redes somente 21 vezes). Além dele, Criciúma (20), Figueirense (20) e Vila Nova (19) também aparecem com menos da metade de tentos do líder.

Mais times podem entrar no grupo

Neste sábado (12), o Bragantino recebe o Paraná, no Nabi Abi Chedid, onde é fatal. Foi em casa que o Braga marcou 27 (60%) dos seus gols no Brasileirão Série B, e em somente uma oportunidade nesta edição deixou de balançar as redes diante de sua torcida (contra o Botafogo-SP, no empate em 0 a 0, na 15ª rodada). Com média de 2 gols por jogo como mandante, a promessa é de que o líder volte a marcar depois de perder durante a semana.

Em quem você aposta?

Bragantino e Paraná fazem um dos bons jogos da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, a partir das 16h30 (de Brasília). Para os donos da casa, a vitória significa voltar a vencer e manter a ótima sequência rumo à Série A. Já o time paranaense, com 41 pontos, precisa de um triunfo para não deixar os seus concorrentes diretos por uma vaga no G4 se distanciar – América-MG (41), Coritiba (40), Botafogo-SP (40) e CRB (39) estão muito próximos.

A posição de líder e o fator casa fazem com que o Bragantino seja favorito para a partida. Caso esse status se confirme, um apostador que acreditou em vitória dos mandantes pode ver sua aposta se multiplicar por 1.45. Menos cotado a vencer, o Paraná pode devolver 6.68 vezes o dinheiro investido se aprontar e impor ao time de Bragança Paulista a sua primeira derrota em seu campo. Caso o jogo termine sem um vencedor, as odds oferecem um retorno de 3.91 de lucro.

Como o Bragantino tem média de dois gols como mandante e o Paraná tem média de um quando joga fora, outras modalidades de aposta também são interessantes. É o da modalidade “Total de Gols do Jogo”, especificamente, na opção + de 2.5 (ou seja, que sairão três gols no jogo, pelo menos), que tem cotação estimada em 1.03.

Bragantino ou Paraná? Qual time vai levar a melhor no duelo da 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2019?

