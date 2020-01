BR-277: Paranhos entrega ao governador relatório de impacto de desapropriação

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, está em Curitiba onde foi recebido na manhã desta quinta-feira (30) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Junto com o presidente do IPC, Edson Vasconcelos, e o presidente do Sindicato Rural Patronal, Paulo Orso, o prefeito entregou o relatório de impacto de desapropriação da BR-277, entre a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Trevo de acesso ao distrito de São João. O estudo foi feito em parecerias com entidades ligadas que integram G-8.

Outra pauta discutida pelo prefeito com governador foi um convênio para a liberação de recursos para a abertura do hospital de retaguarda.

Veja o vídeo do projeto de revitalização do Trevo Cataratas na BR-277: