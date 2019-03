BR-163, entre Santa Lucia e Capitão será interditada para desmonte de rochas

Nesta segunda-feira (18), o trecho do Km 146 da BR-163, entre Santa Lucia e Capitão Leônidas Marques ficará interditado das 8h30 às 14h para desmonte de rochas com fogo controlado, devido a duplicação da rodovia.

Durante a retomada das obras de duplicação da rodovia BR-163 no trecho entre Cascavel e Marmelândia, haverá necessidade de novas interdições da rodovia para continuidade dos trabalhos, inclusive para desmonte de rochas com fogo controlado, além de outras intervenções no trânsito para garantir a segurança dos usuários da rodovia e dos trabalhadores da empresa que executa a obra.

Desde que seja necessário e haja segurança, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a empresa responsável organizarão o sistema “Siga e Pare” para evitar o prolongamento das filas em razão do acúmulo de veículos. O sistema “Siga e Pare” tem previsão para ser iniciado por volta da 12h e encerrado com a liberação total do fluxo com a conclusão da limpeza total da pista!

Equipes da PRF estarão no local realizando a orientação de trânsito. A PRF sugere que os motoristas evitem transitar neste horário no segmento citado.

Durante a interdição haverá uma equipe da PRF ou da empresa Sanches Tripoloni no Trevo de acesso a Boa Vista da Aparecida para orientar os motoristas quanto a necessidade ou NÃO de usar a PR-180 como rota alternativa.