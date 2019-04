Boletim Epidemiológico aponta 291 casos de dengue autóctone em Cascavel

O Município de Cascavel já confirmou 291 casos de dengue autóctone (quando a doença é contraída na própria cidade em a que pessoa contrai), como mostra o Boletim de Arboviroses divulgado nessa quarta-feira(23) pela Secretaria Municipal de Saúde. São 18 novos casos em relação ao Boletim da semana passada.

De acordo com a diretora da Vigilância em Saúde, Beatriz Tambosi, nesta semana, observa-se aumento de casos positivos, ainda, devido ao grande volume de notificações que estavam aguardando o resultado no Lacen (Laboratório Central do Estado do Paraná). Nota-se, também disseminação dos casos que vinham concentrando-se basicamente no Bairro Alto Alegre. Agora, o número de bairros com casos positivos é mais significativo do que nas semanas anteriores.

O Alto Alegre continua com a maior concentração de dengue. São 127 casos autóctones, seguido pelo Coqueiral (25), Aclimação (14), Santa Cruz (14), Universitário (10), Parque Verde (9) e Pioneiros Catarinenses (8). O Centro também agora tem 8 casos confirmados, totalizando, em toda a cidade, 291 casos autóctones, dois importados e dois atribuídos, conforme o relatório (DADOS DENGUE semana 17 – 23 04 2019 ).

Segundo Beatriz, a expectativa é de que se verifique redução nos próximos 60 dias no número de casos confirmados, caso a população mantenha a vigilância nos imóveis, que começou a partir do Mutirão Água Boa – Cidade Limpa. “O resultado desta semana ainda não vê reflexos do mutirão, uma vez que ele teve início na semana epidemiológica número 15. Acreditamos que, com o Mutirão, a partir da próxima semana comece a reduzir os números de casos notificados, embora ainda tenhamos possíveis casos positivos, uma vez que há um grande volume de exames aguardando o resultado no Lacen”, explica Beatriz Tambosi.

O número de notificações subiu esta semana para 1.559; dessas, 317 foram descartados e 952 ainda aguardam resultado.