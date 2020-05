Bayer derrota Borussia e dispara rumo ao octacampeonato alemão

O Campeonato Alemão teve clássico nesta terça (26). Quem levou a melhor foi o Bayer de Munique, que derrotou o Borussia Dortmund por 1 a 0 e disparou na liderança do torneio com sete pontos de vantagem, faltando apenas seis rodadas para o fim da competição.

O gol da vitória do time de Munique sobre o Dortmund foi marcado por Kimmich aos 43 minutos do primeiro tempo. O confronto aconteceu no estádio da equipe aurinegra, o Westfalenstadion, sem a presença de público nas arquibancadas por conta dos protocolos de segurança para evitar a propagação do novo coronavírus (covid-19).