Batendo um bolão com a bolinha

Atletas da Associação dos Mesatenistas de Cascavel participaram no último fim de semana da 4ª Etapa do Paranaense de Tênis e Mesa em Foz do Iguaçu e fizeram bonito. No total, foram 16 medalhas: 4 de ouro, 7 de pratas e 5 de bronze.

A equipe cascavelense trouxe na bagagem as medalhas de:

Ouro

Eduardo Silva e Nestor Chaves

Kassio da Cruz

Karoline Gomes Oliveira Gruchoski

Barbara Jorente Marroque

Prata

Luzia Kimura e Ruth Zama

Barbara Vitória Jorente Marroque e Karoline G. Oliveira Gruchoski

Edson Marroque e Julio Cesar Rodrigues da Silva

Dhieli Gomes Oliveira Gruchoski

Ruth Zama

Luzia Kimura

Laura Zantut

Bronze

Eduardo G. Oliveira Gruchoski e Luigi Bobko Bilibio

Nestor Chaves

Marcelo Amaral

Edson Marroque

Lucas Kambetunava