BASQUETE | Seleção masculina se apresenta em São José dos Pinhais

A seleção masculina de basquete se apresenta neste domingo (16), em São José dos Pinhais, para os jogos diante do Uruguai, pelas Eliminatórias da AmeriCup. Os atletas convocados pelo técnico Aleksandar Petrovic iniciarão os treinos segunda-feira (17) e o primeiro encontro contra os uruguaios será no dia 21 (sábado), às 19h30 (, no Ginásio Max Rosenmann. O Brasil também enfrentará no Uruguai no dia 24 de fevereiro, na casa do adversário. Ainda em 2020, fará outras duas partidas pelas Eliminatórias da AmeriCup, ambas no Brasil, contra Paraguai e Panamá, em novembro.

