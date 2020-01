Basquete paranaense tem a maior representatividade no Brasileiro

A bola vai subir para o 2º Campeonato Brasileiro de Basquete masculino. A Confederação Brasileira de Basketball confirmou nessa sexta-feira (10) a tabela da competição, que começará no dia 15 de março, em Brasília (DF), com Cerrado x Anapolino-GO. O Brasileirão vai contar com 14 equipes, divididas em dois grupos, com jogos de turno e returno, seguidos do mata-mata até o Final Four entre os dias 10 e 11 de julho.

O Paraná terá a maior representatividade na competição, com quatro das 14 equipes participantes: São José dos Pinhais, NBPG/Ponta Grossa, Campo Mourão e ADRM/Maringá. Santa Catarina também terá quatro times: Blumenau, Brusque, Basquete Joinville e Black Star Joinville. Cerrado-DF, Anapolino-GO, Osasco-SP, Pinheiros-SP, LSB/PMS-SP e Praia Clube/Gabarito-MG completam a lista.

Em parceria com a TVN Sports, o Brasileirão terá um jogo transmitido por rodada na TV CBB, além de todo o playoff, somando 30 partidas ao vivo, aumentando o número de jogos com transmissão com relação a última temporada. Ao todo, o torneio terá 100 jogos, com cada equipe fazendo pelo menos 12 partidas com a participação na primeira fase.

Pelo regulamento, na primeira fase, as equipes se enfrentam dentro de suas conferências, em turno e returno. Os dois melhores de cada avançam direto para as quartas de final. As demais equipes (terceiro, quarto, quinto e sexto) realizam duelo único na casa do clube de melhor campanha, cruzando as conferências, definindo mais quatro classificados.

CONFERÊNCIAS

As conferências verde e amarela irão homenagear ex-atletas da seleção brasileira. A Conferência Verde receberá o nome de Hélio Rubens Garcia, três vezes medalhista em Mundiais pelo Brasil como jogador, e um dos grandes técnicos da história do basquete do País, sendo campeão do Pan de 1999 em Winnipeg.

Já a Conferência Amarela terá o nome do ex-pivô Gerson Victalino, atleta que mais vezes usou a camisa da seleção brasileira, atuando em dois Mundiais e três Jogos Pan-Americanos, sendo campeão em 1987 diante dos Estados Unidos.

Além dos dois ídolos, o eterno Wlamir Marques, bicampeão mundial com o Brasil e duas vezes medalha de bronze em Olimpíada, dará nome ao troféu do melhor jogador em quadra, que será premiado a cada partida do Brasileirão, em parceria com a Nova Siciliano.

CONFIRA AS TRÊS PRIMEIRAS RODADAS

Conferência Hélio Rubens Garcia – Verde

Basquete Blumenau-SC

Brusque/FME/Aradefe/Trimania-SC

São José dos Pinhais-PR

NBPG/CCR Rodo Norte/UNISECAL Ponta Grossa-PR

Cerrado Basquete-DF

Basquete Anapolino-GO

Basket Osasco-SP

Primeira semana

15/3 – 18h – Cerrado Basquete x Basquete Anapolino (Transmissão TVN)

19/3 – 20h – Basket Osasco x Cerrado Basquete

20/3 – 20h – São José dos Pinhais x Basquete Blumenau

20/3 – 20h – Ponta Grossa x Brusque

Segunda semana

21/3 – 17h – Basket Osasco x Basquete Anapolino

22/3 – 11h – São José dos Pinhais x Brusque

22/3 – 11h – Ponta Grossa x Basquete Blumenau

Terceira semana

2/4 – 20h – Brusque x Basket Osasco (Transmissão TVN)

3/4 – 20h – Cerrado Basquete x São José dos Pinhais

3/4 – 20h – Basquete Anapolino x Ponta Grossa

Conferência Gerson Victalino – Amarela

Basquete Joinville-SC

Black Star Joinville-SC

Viptech Campo Mourão Basquete-PR

ADRM/Maringá-PR

Praia Clube/Colégio Gabarito-MG

Esporte Clube Pinheiros-SP

LSB/FLEX/PMS-SP

Primeira semana

18/3 – 20h – Praia Clube x Pinheiros

20/3 – 20h – Basquete Joinville x Campo Mourão

20/3 – 20h – Black Star Basquete x Maringá

Segunda semana

22/3 – 11h – Basquete Joinville x Maringá

22/3 – 11h – Black Star Basquete x Campo Mourão

22/3 – 11h – Praia Clube x Liga Sorocabana (Transmissão TVN)

Terceira semana

3/4 – 20h – Pinheiros x Basquete Joinville

3/4 – 20h – Liga Sorocabana x Black Star Basquete

3/4 – 20h – Campo Mourão x Praia Clube