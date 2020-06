Barulho de motos com escapamento adulterado entra na mira da fiscalização

O ronco dos motores de motocicletas tem incomodado alguns moradores de Foz do Iguaçu. Para coibir a prática do uso de escapamento barulhento, o Foztrans e a Guarda Municipal intensificaram a fiscalização para retirar as motos irregulares das ruas.

Devido ao período de isolamento social e o crescimento dos serviços de delivery os ruídos aumentaram. E para tentar conter as reclamações, blitz e fiscalização serão realizadas constantemente em pontos diferentes da cidade.

São tantas reclamações que o Foztrans solicitou para a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), que oriente os empresários para não contratarem os serviços de entrega de motos com adulteração de escapamentos.