Barrichello costuma se dar bem no Zilmar Beux

Depois de mais de um mês de folga, a Stock Car volta à ativa neste fim de semana para a disputa da 9ª etapa da temporada 2019, que será de rodada dupla no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. A pista traz boas recordações para o piloto Rubens Barrichello, da equipe Mobil Full Time Sports.

“Adoro Cascavel. Foi o palco da minha primeira pole position em 2013 e já ganhei duas vezes lá”, comentou o piloto do carro número 111, que venceu na pista paranaense em 2014 e 2016.

Barrichello também elogiou o traçado de 3,058 km e sete curvas, dentre elas a Curva do Bacião, conhecida como a “Eau Rouge brasileira”, inclinada em 180 graus e que surge após uma reta em descida. Contornada a quase 200 km/h, é famosa por possuir o maior raio entre os autódromos do Brasil, com quase 300 metros de extensão.

“A pista de Cascavel é uma das mais desafiadoras do campeonato e isso é uma coisa muito boa. A curva do Bacião é uma das preferidas dos pilotos. Com o Stock Car, é realmente muito desafiador”, destacou o piloto que vem de uma vitória na etapa passada, no Velopark (RS).

Barrichello já venceu quatro vezes este ano e está em quarto lugar na classificação do campeonato. “Nessa reta final do campeonato, precisamos de muitos pontos. Assim, podemos descontar a diferença dos líderes para chegar na etapa final em condições de brigar pelo título”, reforçou o campeão da Stock Car de 2014.

Carros na pista

Os treinos em Cascavel terão início amanhã (18). No sábado (19), o classificatório começará às 13h30 e no domingo (20) as provas terão suas largadas às 11h e às 12h, com transmissão ao vivo do SporTV.