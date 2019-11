Barreto migra para o Podemos e pleiteia pré candidatura à prefeito

Ainda não é oficial, mas o anúncio já foi feito, o vereador de Umuarama, Mateus Barreto está deixando o Cidadania (PPL) e vai para o Podemos. Segundo ele, foi uma conversa mantida com o presidente do diretório estadual Cezar Silvestre, prefeito de Guarapuava, que o fez mudar de sigla.

“Depois de um encontro que tive com o presidente do Podemos é que resolvi tomar a decisão”, conta o vereador.

Ele disse ainda que está acompanhando o trabalho realizado pelo partido. “Vi um exemplo de gestão naquele município (Guarapuava) e, como já tenho uma parceria com o presidente, além de uma boa relação, resolvi aceitar o desafio”, conta.

Apesar da mudança acontecer somente em abril do ano que vem, o vereador resolveu anunciar a migração.

Ele lembra da força que o partido possui também no senado federal, com três senadores: Álvaro Dias, que é líder do Podemos no senado; Flavio Arns e futuramente a vinda de Oriovisto Guimarães. “Estes três senadores estão ligados às causas que compactuo. Entre elas, a prisão em segunda instancia, o combate à corrupção, fim dos privilégios, além de outros instrumentos que façam o Brasil desenvolver e fazer com que os cidadãos tenham melhor qualidade de vida”.

Barreto não anunciou oficialmente uma pré candidatura a prefeito, mas deixou claro que o cenário político atual leva ao lançamento de uma cabeça de chapa pelo partido.

“Vemos que a cidade precisa de algo novo. Estamos conversando com as lideranças. Com as que estão filiadas e também com as que estão para se filiar e vamos montar um grupo, com a pretensão de lançar um candidato. O compromisso com o Podemos é de que tenhamos cabeça de chapa”, confidencia o vereador.

Feitos políticos

Mateus Barreto lembrou do período em que atua com parlamentar em Umuarama e relata sobre os feitos desde que foi eleito pela primeira vez vereador no município.

“Desde que ingressei na política, passei a acompanhar o tramite no legislativo e me adaptar cada vez mais ao trabalho parlamentar. A experiência levou à aprovação de algumas proposições importantes. Entre elas, a divulgação da fila de espera para consultas e cirurgias na saúde do município e a Reforma no Regimento Interno, que acaba com as votações secretas e melhora o processo legislativo como um todo. Outros projetos que estão para ser aprovados, como a proposta da política municipal da agricultura urbana e o futuro do estacionamento rotativo. Mateus lembra que ainda há um ano de legislativa pela frente, dentro de um ano de eleição (2020). “Temos que construir uma agenda positiva para o município, principalmente porque as demandas não param de chegar e não podemos priorizar a eleição em detrimento do mandato”, encerra.

Melhor momento

A vereadora Maria Ornelas, que também está no Podemos, afirma que aguarda o melhor momento para tomar suas decisões a respeito de uma provável mudança de sigla. Ela já havia confidenciado anteriormente à reportagem do Jornal Tribuna Hoje News que pretendia deixar o partido, que na ocasião, estaria nas mãos de Palozi e poderia passar para o ex deputado Fernando Scanavaca. “De qualquer forma, independente de quem esteja no comando, terei que aguardar até a abertura da janela, que é em abril de 2020, para que possa mudar de partido. Mas até lá muita coisa pode acontecer. Não sei se realmente Barreto sairá como pré candidato. Dependendo do andar da carruagem, ele pode até deixar de ser oposição, não sabemos se Celso Pozzobom busca pela reeleição, há muita coisa que pode acontecer até lá, por isso pretendo aguardar o melhor momento para tomar a decisão que achar mais coerente”, revela a vereadora.

