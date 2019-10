Barcelona x Valladolid: vitória do time de Ronaldo Fenômeno pode multiplicar aposta em 14 vezes

Sem jogar no final de semana do Campeonato Espanhol por conta do adiamento do clássico contra o Real Madrid, o Barcelona volta a campo nesta terça-feira (29), às 17h15 (de Brasília), no Camp Nou, contra o Valladolid, pela 11ª rodada, para vencer e retomar a liderança da La Liga 2019/2020. No que depender do histórico de jogos no Camp Nou o torcedor catalão pode comemorar!

De acordo com o levantamento do Ogol, o Barcelona não sabe o que é uma derrota para o rival dentro de seus domínios há 22 anos. A última vitória do time – que hoje é de Ronaldo Fenômeno – sobre o Barça no Camp Nou foi no dia 8 de novembro de 1997, pela 10ª rodada da La Liga. Os gols do triunfo por 2 a 1 foram marcados por Eusebio Sacristán e Alen Peternac. Juan Antonio Pizzi descontou para o clube catalão.

RETROSPECTO GERAL

Barcelona x Valladolid já se enfrentaram 92 vezes na história do futebol espanhol. São 60 vitórias dos catalães contra 16 triunfos da equipe da comunidade Castilla, além de 16 empates. Ao todo, são 212 catalães e 80 tentos do Valladolid.

Fazendo um recorte de jogos somente no Camp Nou, cenário do duelo desta terça-feira, o Barcelona venceu 38 vezes, o Valladolid soma apenas dois triunfos do Valladolid e houve seis empates. Em termos de bolas na rede, foram 137 gols catalão e 29 tentos.

POR QUE APOSTAR NO BARCELONA?

– O Barcelona não perde em casa há 26 jogos

– O Barcelona ganhou 16 jogos consecutivos em casa.

– Com 23 gols em nove jogos, o Barcelona é dono do segundo melhor ataque do Campeonato Espanhol.

POR QUE APOSTAR NO VALLADOLID?

– Valladolid está invicto há dois jogos como visitante

– Valladolid foi pedra no sapato do Real Madrid no início da La Liga 2019/2020. O time visitou o Santiago Bernabéu e arrancou empate por 1 a 1.

EM QUEM VOCÊ APOSTA?

A vitória do time catalão tem odd de 1.12, o empate por qualquer número de gols rende 6.83 de lucro e o resultado positivo do clube de Ronaldo Fenômeno tem potencial de multiplicar o seu investimento em 14.88 vezes.

Os duelos entre Barcelona e Valladolid na La Liga costumam ser bem equilibrados e o placar de apenas 1 a 0 prevaleceu nos últimos três encontros. Acha que o embate desta terça-feira vai terminar com este placar? Faça uma aposta na modalidade de aposta esportiva 'Resultado Exato do Jogo'.

Apostar que o Barcelona sairá vencedor pelo placar de 1 a 0 tem cotação de 8.68. Caso você ache que o azarão Valladolid ganhará por 1 a 0 ao fim dos 90 minutos, a sua aplicação terá rendimento sobre a odd 43.70.

Fonte: Betsul